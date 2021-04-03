Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu.

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.

Sabah