Galatasaray'dan Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ı atamasına tepki gösterdi.
20 Nisan 2021, Salı 02:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz."
AA