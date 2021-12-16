Sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyan Mostafa Mohamed için Galatasaray'ın planı netleşti. Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı oyuncunun tapusunu almayı hedefleyen Galatasaray, Zamalek'e 4 milyon euro ödeme yapacak.

İsmi birçok Avrupa ekibi ile anılan 24 yaşındaki golcü futbolcu için daha önce 10 milyon euro'luk teklif olduğu iddia edilmiş ve Zamalek ile Galatasaray arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bu transferde sözleşmede yer alan tüm haklarını kullanmayı planlayan Aslan, beklentiyi karşılayacak teklifin gelmesi durumunda Mohamed'in satışına onay verecek.