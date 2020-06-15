Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ciddi sakatlık yaşayan iki oyuncusu için resmi açıklama yaptı. Açıklamada Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlıkları ve tedavileriyle ilgili bilgi verildi.
15 Haziran 2020, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1272488087965351936
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