Rezan Özdemir şunları söyledi:

"An itibarıyla yargı süreci devam ediyor. Tahkim Kurulu, 'Transfer yasağını kaldırıyorum' dedi. UEFA'ya gittik, UEFA kararımıza müspet yaklaştı. TFF'ye başvuru yaptık. TFF'ye, 'Bunu yapamazsınız' dedik. TFF, 3 hafta boyunca yanıt vermedi. Dün ret kararı verdiler. Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını talep ettik.

Dünkü karar Tahkim Kurulu'nda oy çokluğu ile alınmış. Bu, resmi siteden yayınlanmış. Eğer şimdi silmezlerse oradan bakabilirsiniz. Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı. Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Burada hangi eller bu karara dokundu? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor? Muhalif üyeler hangi arada ikna edildi de hukuka aykırı bu mesnetsiz karar alındı?

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın çok saygın bir futbolcusudur. Türk futbolu için, herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz. Hukuk hepimize lazım. Biz adaleti futbolun tüm paydaşları için istiyoruz. Adalet konusunda bir tavır ortaya koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın menfaatlerini ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın herhangi bir paydaşına yapılan haksızlığa boyun eğmeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Murat Balcı, Emine Yazıcıoğlu, Osman Baturhan Dursun, Hüseyin Haluk Sonsuz, Eyüp Kul, Murat Erbilen ve Abdurrahim Güneşdoğdu'nun derhal istifa etmesini talep ediyoruz.

Biz bu kararın, Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalışma ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu tavırla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse bizi sınamasın. Biz adil, rekabetçi bir anlayışın egemen olmasını istiyoruz. Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil. Galatasaray Spor Kulübü'nden hesap sormaya çalışıyorlar. Futbolun bütün paydaşları için adalet aramaya devam edeceğiz. "