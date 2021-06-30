Galatasaray'dan Onyekuru için yeni teklif!
Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da kalma ihtimali sürüyor. Satın alma opsiyonu kullanılmadığı için gözden çıkarıldığı düşünülen oyuncu, Fatih Terim'in ısrarı sonucu yeniden takıma katılabilir. Galatasaray, Monaco'ya teklifini sunacak.
30 Haziran 2021, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da Onyekuru için ayrılacak bütçe belirlendi. 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Aslan, Monaco’ya 2.5 milyon Euro teklif edip bekleyişe geçecek.
Kalmak isteyen Onyekuru ise dün sosyal medyada Muhamed’e “Seni özledim” yazdı ve Mısırlı golcünün “İnşallah habibi. Bekliyorum seni” yanıtına sarı kırmızı kalplerle karşılık verip bir kez daha tavrını koydu.
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