Galatasaray'dan sağ beke yerli çözüm
Galatasaray, Mariano sonrası bir türlü çözemediği sağ bek sorunu için transferlerine devam ediyor. Omar, Yedlin ve Sacha Boey hala kadroda ancak aralarından sadece Boey performans verebiliyor. Galatasaray, Boey'i yedeklemek ve rekabete sokmak için 27 yaşındaki Cebrail Karayel'i transfer etmeyi planlıyor.
11 Ekim 2021, Pazartesi 11:34 Son Güncelleme:
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Altay forması giyen Cebrail Karayel, Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Altay'ın ilk 8 maçında göze batan isimlerdendi. Galatasaray'ın lsitesine giren Cebrail'in sözleşmesi ise sezon sonu bitiyor. Bu nedenle transferde eli güçlü olan taraf sarı kırmızılılar.
Lig sonunu beklemeden devre arası Cebrayil'i almak isteyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu için makul bir bonservis teklif edecek. Karayel'in piyasa değeri 200 bin euro.
Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay’ın kapısı çalınacak.
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