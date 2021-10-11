Altay forması giyen Cebrail Karayel, Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Altay'ın ilk 8 maçında göze batan isimlerdendi. Galatasaray'ın lsitesine giren Cebrail'in sözleşmesi ise sezon sonu bitiyor. Bu nedenle transferde eli güçlü olan taraf sarı kırmızılılar.

Lig sonunu beklemeden devre arası Cebrayil'i almak isteyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu için makul bir bonservis teklif edecek. Karayel'in piyasa değeri 200 bin euro.

Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay’ın kapısı çalınacak.