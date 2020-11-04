Galatasaray’da, Saracchi harekatı başladı. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı sol bekin bonservisini almak istiyor.

Trtspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Uruguaylı sol bekin bonservisini almayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Leipzig’ten kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, performansı ile Fatih Terim’in gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, Saracchi’nin bonservisinin alınması konusunda yönetime rapor sundu. Galatasaray’ın, Leipzig ile yaptığı ilk görüşmede Alman kulübünün kapıyı 5 milyon avrodan açtığı belirtildi. Sarı kırmızılıların istenen bonservis bedelini yüksek bulduğu öğrenilirken, tarafların milli maçlar için liglere verilecek arada bir kez daha görüşecekleri ifade edildi.

Saracchi ne düşünüyor?

Saracchi’nin de Galatasaray'da mutlu olduğu ve Türkiye’de kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marcelo Saracchi, performansı ile dikkat çekiyor.

Sık sık hücuma katkı veren genç futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı. Bu arada MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Saracchi’nin tedavisi devam ediyor. Uruguaylı futbolcunun hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyeceği gelen haberler arasında.