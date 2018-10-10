Galatasaray'dan Serdar'a 3 yıllık yeni sözleşme
Bursaspor'dan Galatasaray'a geldiği günden beri gösterdiği performans ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Serdar Aziz için yönetim harekete geçti...
Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı...
Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)