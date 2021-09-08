Futbol Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Futbol

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, Gustavo Assunçao’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DHA


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