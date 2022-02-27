Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelede iki kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Rize maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, puanını 35'e çıkardı. Cimbom gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

İSTANBUL (İHA)



