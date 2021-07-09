Futbol Galatasaray'dan Valentin Rosier bombası!

Galatasaray'dan Valentin Rosier bombası!

Futbol

Galatasaray'dan Valentin Rosier bombası!

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier’'le ilgileniyor. Yedlin'le yolları ayırarak yeni bir sağ bek arayışına giren Sarı-Kırmızılı takım Udinese'li Larsen'den sonuç alamayınca Rotayı Valentin Rosier'e çevirdi.

09 Temmuz 2021, Cuma 09:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi.

ROSİER İÇİN RESMİ TEKLİF

Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

3.5-4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)


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