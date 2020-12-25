Galatasaray yönetimi iç transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. NTVSpor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Galatasaray'ın Muslera ile de sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentileri karşılayamayan Peter Etebo ile devre arasında yollar ayrılabilir. Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.





İlgili Haberler Bursasporlu bir taraftar tesislere gerçek timsah getirdi



