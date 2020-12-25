Futbol Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Futbol

Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

25 Aralık 2020, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray yönetimi iç transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. NTVSpor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Galatasaray'ın Muslera ile de sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentileri karşılayamayan Peter Etebo ile devre arasında yollar ayrılabilir. Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
Bursasporlu bir taraftar tesislere gerçek timsah getirdi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de gecenin isyankarı yine Caner Erkin'di