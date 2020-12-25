Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme
Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.
25 Aralık 2020, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray yönetimi iç transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. NTVSpor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Galatasaray'ın Muslera ile de sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentileri karşılayamayan Peter Etebo ile devre arasında yollar ayrılabilir. Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.
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