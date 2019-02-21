Galatasaray'ın karşısında bugün Lizbon’da daha güçlü bir rakip olacak. Benfica’da İstanbul’daki maça getirilmeyen Grimaldo, Pizzi, Silva ve Jonas bu kez kadroda olacak. Toplam değeri 71.5 milyon Euro olan 4 oyuncu bu sezon 38 gol, 25 asistlik katkı verdi. Kırmızı beyazlıların İstanbul’da forma giymeyen bu 4 yıldızının değeri ise Galatasaray’ın sahaya çıkacak ilk 11’ini dahi sollamış durumda! Zira sarı kırmızılılarda, muhtemel ilk 11’deki oyuncuların toplam değeri 57 milyon 750 bin Euro...

Yani Benfica’nın dört yıldızının değerinin toplamı bile değil. Benfica’nın 4 oyuncusundan Pizzi, Silva ve Grimaldo’nun bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor. G.Saray’da sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı bununan Linnes, Benfica’ya karşı oynayamayacak.

Kaynak: Hürriyet