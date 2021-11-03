Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtilen Mohamed Elneny konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı yıldızın menajeri William D'avila, sarı-kırmızılıları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

İşte D'avila'nın sözleri;

Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor.

G.SARAY İLE GÖRÜŞÜYORUM

Galatasaray'la birden fazla oyuncuyu görüşüyorum. Aliou Dieng ile Galatasaray sezon başında ilgilenmişti ama şu anda ilgileniyor mu bilmiyorum

ÖN ANLAŞMA YAPABİLİR

Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. (Ajansspor)



