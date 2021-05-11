Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup şampiyon oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo seride durumu 3-0 yaptı namağlup şampiyonluğunu ilan etti.
11 Mayıs 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo tarihinde ikinci kez namağlup şampiyon oldu.
Derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 71-56 mağlup eden sarı-lacivertli ekip seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3., toplamda ise 15. kez mutlu sona ulaştı.