Basketbol Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup şampiyon oldu

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup şampiyon oldu

Basketbol

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo seride durumu 3-0 yaptı namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

11 Mayıs 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo tarihinde ikinci kez namağlup şampiyon oldu.  

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 71-56 mağlup eden sarı-lacivertli ekip seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3., toplamda ise 15. kez mutlu sona ulaştı. 

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