Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo tarihinde ikinci kez namağlup şampiyon oldu.

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 71-56 mağlup eden sarı-lacivertli ekip seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3., toplamda ise 15. kez mutlu sona ulaştı.