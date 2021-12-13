Futbol Galatasaray’ı yenen Sivasspor’da büyük sevinç

Galatasaray’ı yenen Sivasspor’da büyük sevinç

Futbol

Galatasaray’ı yenen Sivasspor’da büyük sevinç

Galatasaray’ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor’da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

SİVAS (İHA)

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