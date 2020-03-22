Milliyet Skorer'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın 3 kaptanı zor zamanda ellerini taşın altına sokacak.

Üç kaptan kendi aralarında konuşup aldıkları ortak kararla maaş gecikmesini sorun etmeyecek.

Bunun yanında ise bir haftalık primlerini birleştirerek kulüp personeline jest yapacak ve böylece Galatasaray yönetiminin elini rahatlatacak.

Muslera, Selçuk ve Donk'un bu hareketine takımın geri kalanından da destek gelmesi bekleniyor.

Yönetim ve teknik heyet, oyuncuların böyle bir dönemde gösterdikleri hassasiyetten ötürü oldukça mutlu.