Galatasaray'ın 3 kaptanı kulüp personeline jest yapacak
Corona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray, çoğu kulüp gibi maddi gelirlerinin önemli kısmında aksama yaşadı. Takımın 3 kaptanı Muslera, Selçuk ve Donk, bu süreçte maaş gecikmesini sorun etmeyecek ve primlerinden bir kısmıyla kulüp personelinin giderlerini karşılayacak.
22 Mart 2020, Pazar 17:03 Son Güncelleme:
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Milliyet Skorer'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın 3 kaptanı zor zamanda ellerini taşın altına sokacak.
Üç kaptan kendi aralarında konuşup aldıkları ortak kararla maaş gecikmesini sorun etmeyecek.
Bunun yanında ise bir haftalık primlerini birleştirerek kulüp personeline jest yapacak ve böylece Galatasaray yönetiminin elini rahatlatacak.
Muslera, Selçuk ve Donk'un bu hareketine takımın geri kalanından da destek gelmesi bekleniyor.
Yönetim ve teknik heyet, oyuncuların böyle bir dönemde gösterdikleri hassasiyetten ötürü oldukça mutlu.