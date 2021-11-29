Hayatını kaybeden Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı. Cengiz'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fatih Terim de katıldı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Eski Başkanları Dursun Özbek, Adnan Polat ve Faruk Süren de katıldı.

Erdoğan konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Cengiz beyefendinin cenaze namazını hep beraber kıldık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Özellikle spor camiası ve yöneticilikte bir beyefendiydi. Ben onu öyle tanıdım. Görevini son ana kadar bir beyefendi olarak icra etti. Rabbim inşallah gönül kazanan Mustafa Ağabeyimizi cennetiyle ödüllendirsin. Acılı ailesine sabırlar dilerim, rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

3.5 yıl başkanlık yapmıştı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı camianın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, kulübün 37. başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.















