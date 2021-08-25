Futbol Galatasaray’ın 9. transferi Morutan'ın maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray’ın 9. transferi Morutan'ın maliyeti ortaya çıktı

Futbol

Galatasaray’ın 9. transferi Morutan'ın maliyeti ortaya çıktı

Sarı kırmızılılar, Rumen orta saha için kulübü FCSB ile el sıkıştı ve KAP’a bildirdi. Aslan 5.7 milyon Euro’luk bonservis bedelini üç yıl vadeyle ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan FCSB’ye yüzde 10 pay verilecek. Dört yıllık sözleşme imzalanacak olan Morutan ise yıllık 900 bin Euro alacak. Genç oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray sezonun 9. transferine imza atarak Rumen futbolcu olimpiu Morutan’ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılarda forma giymek istediğini aylar önce açıklayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray ve FCSB (Eski ismiyle Steaua Bükreş) kulüpleri el sıkıştı.

FCSB Kulübü Sahibi George Becali, Morutan için 5.7 milyon Euro’ya el sıkıştıklarını açıkladı. Bu rakamı üç yıl vadeli olarak ödeyecek olan Galatasaray ayrıca bir sonraki satışından ise elde edeceği kârın yüzde 10’unu Rumen ekibine ödeyecek. Morutan ile de yıllık 600 bin Euro’ya anlaşan Galatasaray genç oyuncu ile dört yıllık sözleşmeye imza atacak.

BUGÜN ANTRENMANA KATILMASI BEKLENİYOR

22 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul’a gelirken bu sabah sağlık kontrolünden geçecek. Dün sarı kırmızılıların görüşmelerin başladığını KAP’a bildirdiği Morutan’ın, Galatasaray’ın bu akşam Florya’da basına 15 dakikası açık idmanına katılması ve takımdan ayrı olarak bir çalışma gerçekleştirmesi bekleniyor.


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