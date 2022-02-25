Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi bugün
Galatasaray ligdeki kötü günler geçiriyor ancak bir yandan da Avrupa'da yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı kırmızılıların rakibi bugün belli olacak.
25 Şubat 2022, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise belli oldu.
Sevilla, Porto, Leipzig, Atalanta, Braga, Barcelona, Rangers ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray, çeyrek final şansı arayacak.
Dün akşam Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenerek Konferans Ligi'ne veda etmesi sonrası Avrupa'daki tek türk temsilcisi Galatasaray olarak kaldı.
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