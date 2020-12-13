Videodak isimlerden dönem takımda olan ve hala Galatasaray'da oynayan tek isim Fernando Muslera. Kaptan Muslera, yayına Galatasaray'ın eski başkanlarının fotoğraflarının aslı olduğu bir odadan katılınca eski dostlarının şakalarına maruz kaldı. Wesley Sneijder Muslera'ya, "Galatasaray'a başkan mı oldun?" sorusuyla takıldı. Muslera ise "Fotoğrafım bu odaya asılmadan Galatasaray'dan ayrılmayacağım" cevabını verdi.
Futbol Galatasaray'ın efsane kadrosu toplandı: Muslera, Drogba, Sneijder, Melo, Riera, Selçuk
Muslera, Galatasaray'da antrenörlük yapan ve Terim'in yardımcılarından olan Albert Riera'ya da takıldı. Wesley Sneijder'in Riera'ya "Orada orada ne iş yapıyorsun?" sorusuna karşılık lafa giren Muslera, "Hiçbir şey. Getir götür işleri" deyince kahkaha koptu.
NTVSpor'daki haberde, sohbetten bazı kesitler şöyle verildi:
- Riera: Bana stoperleri kontrol et dediler. Stoperler hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
- Drogba: Sağ ayağının ne kadar iyi olduğunu onlara gösterdin mi?
- Riera: Soldan sağa çekmeyi anlatıyorum. (Gülüyor)
- Drogba: Wes sen nasılsın?
- Sneijder: İyiyim takip bile etmiyorum bunları sen ediyor musun?
- Muslera: Sen neyi takip edersin ki? Futbol takip ediyor musun?
- Riera: Sen Real Madrid'i bile takip etmezsin.
- Sneijder: Hala kim var orada? Hakan Balta orada mı?
- Muslera: Hakan Balta artık sportif direktör.
- Drogba: Wes hadi geri dönelim.
- Sneijder: Hadi dönelim.
- Muslera: Drogba sen neredesin şu an?
- Drogba: Fildişi'ndeyim. Federasyon başkanı olmaya çalışıyorum.
- Sneijder: Şimdi bu yeni halinde tipin başkana benzemiş. Kel ve bıyıklı.
- Muslera: Wes sen Amsterdam'da mısın?
- Sneijder: Evet Amsterdam'dayım.
- Rieira: Formdasın, çalışıyor musun?
- Sneijder: Evet iyiyim. Çalıştığımı mı zannediyorsun?
- Muslera: Sen ve çalışmak(!)
- Drogba. Wes bırak konuşsunlar. Emekli olduğunuzda göreceğim sizin halinizi.
- Sneijder: Nando kaç yıl kaldı kontratının bitmesine?
- Muslera: Son 6 ay
- Sneijder: Yenileyecek misin?
- Muslera: Bilmiyorum.
- Drogba: Yenilerler, yenilerler.
- Muslera: Resmim buraya asılmadan Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum.
- Sneijder: Bravo, bravo
- Drogba: Umarım kulüp de senin bu adanmışlığını takdir edip kontratını uzatır. Çünkü bunu hak ediyorsun.
- Muslera: Teşekkürler Didi.
- Sneijder: Nando kalabildiğin kadar orada kalmalısın dostum. Orası senin evin.
- Drogba: Evet orası senin evin.
- Sneijder: Ve pandemi bittiğinde seni ziyarete geliriz.
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