﻿﻿Videodak isimlerden dönem takımda olan ve hala Galatasaray'da oynayan tek isim Fernando Muslera. Kaptan Muslera, yayına Galatasaray'ın eski başkanlarının fotoğraflarının aslı olduğu bir odadan katılınca eski dostlarının şakalarına maruz kaldı. Wesley Sneijder Muslera'ya, "Galatasaray'a başkan mı oldun?" sorusuyla takıldı. Muslera ise "Fotoğrafım bu odaya asılmadan Galatasaray'dan ayrılmayacağım" cevabını verdi.



