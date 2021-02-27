Galatasaray bu akşam saat 19.00'da sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçının kadrosunu netleştirdi. Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye yerleşen Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek hem seriyi devam ettirmek hem liderliğini sürdürmek istiyor.

Zorlu fikstürü yara almadan tamamlayan Sarı Kırmızılılar ligde art arda BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray'da hedef BAY geçilecek hafta öncesi tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak liderliği sağlamlaştırmak.

FEGHOULİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da Cezayirli yıldız Feghouli uzun süren sakatlığının ardından BB Erzurumspıor karşılaşmasıyla yeşil sahalara geri dönüyor. Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan yıldız oyuncunun kadroda olması bekleniyor. Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde meydana gelen bozulma sebebiyle Fatih Terim'in Feghouli'yi BB Erzurumspor karşısında riske etmeyeceği belirtildi.

FALCAO'NUN DURUMU

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyuna girdikten kısa süre sonrası sakatlanarak oyundan çıkan ve taraftarın büyük tepkisini toplayan Radamel Falcao da uzun süredir takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in Falcao ile ilgili kararını maç saatinde vereceği ifade edilirken Kolombiyalı golcünün zemin problemi nedeniyle riske edilmeyeceği iddia edildi. Karar maç saatinde verilecek.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan kupa maçında geçirdiği hafif sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında dinlendirilen Taylan Antalyalı'nın bugün yedek kulübesinde olması bekleniyor. Uzun süredir ilk 11'de forma şansı bulamayan Younes Belhanda'nın yedek kulübesinde yer alacağı ve maçın gidişatına göre oyuna dahil edileceği belirtildi.

Galatasaray'da kaleyi her zaman olduğu gibi Fernando Muslera koruyacak. Denizlispor maçıyla uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez forma giyen Fernando Muslera'nın geri dönüşüyle Galatasaray 7 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında da savunma hattında değişikliğe gitmeyecek. Galatasaray'da savunmada Yedlin, Luyindama, Marcao ve Ömer Bayram yer alacak. Galatasaray'ın orta saha kurgusu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki gibi Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan ve Onyekuru'dan oluşacak.

MOHAMED BEKLENTİSİ

Galatasaray'da en ilerde Mostada Mohamed yer alacak. Galatasaray'da çıktığı 4 lig maçında 3 gol kaydeden Mısırlı golcü BB Erzurumspor karşısında yine takımının en büyük gol silahı olacak. Mesut Bakkal yönetiminde çıkış yakalayan BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta sahasında Atakaş Hatayspor'a 3-1 mağlup olmuş ve 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.

Galatasaray deplasmanında puan arayacak olan BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i ise şu isimlerden oluşuyor: "Göktuğ, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Osman, Rashani, Cenk, Aatif, Gomes"