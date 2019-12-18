Galatasaray'ın eski altyapı oyuncularından ortak açıklama: Saygı

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında yaşanan gerginlik, Gökhan Çıra'nın ilk maçın ardından yaptığı Instagram paylaşmıyla başlamıştı. Bir dönem Galatasaray'ın altyapısında oynamasına rağmen Gökhan Çıra, Galatasaray galibiyetinin ardından "Büyüklük lafla olmuyormuş" demişti. Galatasaray'ın eski altyapı oyuncularından bazıları, Çıra'ya cevap niteliğinde paylaşımlar yaptı.

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Galatasaray'ın eski altyapı oyuncularından ortak açıklama: Saygı

Şu anda da Galatasaray'ın oyuncusu olan ve birkaç senedir başka kulüplere kiralanan Birhan Vatansever, şu tweet'i attı:


Bir dönem Galatasaray'da oynayan Mertan Caner Öztürk de 'Saygı' temalı bir tweet paylaştı:


Eskiden Galatasaray altyapısında oynamış Doğan Can Davas, Gökhan Çıra'nın "Galatasaray altyapısında yaşadıklarımı ben bilirim" cümlesine cevap niteliğindeki tweet'inde şunları söyledi:


Eskiden Galatasaray altyapısında oynamış bir diğer oyuncu Gökhan Öztürk ise daha sert bir yanıt tweet'ledi:


Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da Instagram paylaşımı yaptı:

https://www.instagram.com/p/B6NgEWWngBw/

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