Şu anda da Galatasaray'ın oyuncusu olan ve birkaç senedir başka kulüplere kiralanan Birhan Vatansever, şu tweet'i attı:





Bir dönem Galatasaray'da oynayan Mertan Caner Öztürk de 'Saygı' temalı bir tweet paylaştı:





Eskiden Galatasaray altyapısında oynamış Doğan Can Davas, Gökhan Çıra'nın "Galatasaray altyapısında yaşadıklarımı ben bilirim" cümlesine cevap niteliğindeki tweet'inde şunları söyledi:





Eskiden Galatasaray altyapısında oynamış bir diğer oyuncu Gökhan Öztürk ise daha sert bir yanıt tweet'ledi:





Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da Instagram paylaşımı yaptı: