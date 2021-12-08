Türkiye Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal'ı şoka sokan kaza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal'ı şoka sokan kaza!

Türkiye

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal'ı şoka sokan kaza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal kaza yaptı. Ünsan Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarptı. Köpeğin öldüğünü duyan Ünsal'ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın kullandığı klasik otomobil hasar görürken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Yıldız futbolcunun köpeğin öldüğünü duyunca büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

ÜNSAL YOLA SAVRULDU

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir - Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda Köpek fırladı. Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal, köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu.

Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal, olaydan yara almadan kurtulurken, aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca Hakan Ünsal'ın çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.


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