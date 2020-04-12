Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart’ta özel izinli uçuşla Fransa’dan ülkesine dönen Song, Kovid-19’lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde’deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor. Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek. Türkiye’de Galatasaray ve Trabzonspor’da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

AA