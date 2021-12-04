STAT: Nef

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Mohamed (Dk. 68 Diagne)

ALTAY: Lis - Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Kappel, Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Rodriguez (Dk. 67 Ahmed Rayyan), Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Bamba

GOLLER: Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 80 Diagne (Galatasaray) - Dk. 17 Pinares, Dk. 86 (P) Bamba (Altay)

SARI KARTLAR: Yedlin, Muslera (Galatasaray) - Pinares, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Bamba (Altay)

16´ncı dakikada Mohamed savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Mohamed ile omuz omuza mücadelede olan İbrahim Öztürk´ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

17´nci dakikada Kappel ile duvar pası yaparak ceza sahasının sağ tarafından içeri giren Pinares´in çektiği şut, Muslera´nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

25´inci dakikada Van Aanholt´un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson´un ön direkteki kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı.

30´uncu dakikada Van Aanholt´un sol kanattan altıpasa yerden sert kestiği topa tekte vuran Mohamed´in şutu direkten döndü.

32´nci dakikada savunma arkasına koşu yapan Bamba´nın ceza sahası içinde hafif sağ taraftan yaptığı vuruşu kaleci Muslera çıkardı.

34´üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına sarkan Feghouli´nin altıpasa pasında Halil Dervişoğlu´nun vuruşu ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1´lik eşitlikle sona erdi.

53´üncü dakikada Van Aanholt´un kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu´nun kafasından seken topa Feghouli altıpasta dokundu, top auta gitti.

80’inci dakikada Van Aanholt´un kullandığı köşe vuruşunda Diagne´nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

82´nci dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bamba´nın şutunu Muslera çeldi.

83´üncü dakikada ceza sahası içerisinde topun Berkan Kutlu´nun eline çarpması sonrasında hakem Cüneyt Çakır devam dedi. Sonrasında VAR´dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

86´ncı dakikada topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabaka 2-2´lik eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 14’üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Altay karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ile Diagne’yi yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed’e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç’ın yerine Feghouli ilk 11’de görev aldı.

Galatasaray, Altay karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11’i ile çıktı.

CICALDAU VE ÖMER BAYRAM KADRODA YOK

Galatasaray’da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, sarı kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı.

AYTAÇ KARA LİGDE 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray’ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6’ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.

FATİH TERİM’İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

MUSTAFA DENİZLİ TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, takımının Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Thiam yerine Zeki Yıldırım’a ilk 11’de şans verdi.

Altay, Galatasaray karşısında sahaya; Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba ilk 11’i ile çıktı.

MUSTAFA CENGİZ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz’i unutmadı. Sarı kırmızılılar, Altay ile oynanacak maçta Nef Stadyumu tribünlerine Mustafa Cengiz’in çiziminin yer aldığı "Başımız sağ olsun" yazılı pankartı astı.

KADINA ŞİDDETE SON PANKARTI

Galatasaray’da futbolcular, maç için sahaya çıktığı sırada, "Kadına Şiddete Son" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

DHA-İHA