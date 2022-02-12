STAT: Nef

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

GALATASARAY: Pena, Aanholt (Dk. 80 Ömer Bayram), Marcao, Nelsson, Boey, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pulgar), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 59 Cicaldau), Babel (Dk. 80 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 59 Mohamed)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 54 Thiam), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı), Attamah, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan Parlak), Bertolacci (Dk. 81 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Gavranovic)

GOLLER: Dk. 84 Mohamed (Galatasaray) - Dk. 69 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Bilal Beyazıt (Yukatel Kayserispor)

10´uncu dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu´nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan ve önünü boşaltan Feghouli´nin sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı.

37´nci dakikada orta alanda topla buluşan Feghouli, pasını ceza sahası içinde Gomis´e çıkardı. Sırtı kaleye dönük olan Gomis´in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0´lık eşitlikle sona erdi.

48´inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aanholt´un içeriye çevirdiği topa Gomis´in kafa vuruşu üstten auta gitti.

60´ıncı dakikada Boey´un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Babel´in vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu´nun vuruşunda ise top kalecide kaldı.

64´üncü dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu´nun plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

69´uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanatta Thiam´ın ortasında ceza sahası içinde Cardoso´nun şutunda yere seken top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

74´üncü dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan´ın sert vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

75´inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aanholt´un sol kanattan ortasında arka direkte Berkan´ın indirdiği topa altıpas önünde Nelsson kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

84´üncü dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içinde Mohamed´in kafa vuruşunda yere de seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

GALATASARAY YÖNETİMİNE PROTESTO

Galatasaray’ın Yukatel Kayserispor’u konuk ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca Galatasaray yönetimi aleyhine yoğun tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray - Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Kayserispor’u ağırladı. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetirken; yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile İbrahim Bozbey yaptı.

Süper Lig’de 5 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, bir önceki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 11’de 3 değişiklik yaptı. Torrent; Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Cicaldau’nun yerine sahaya Feghouli, Boey ve Gomis’i sürdü. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile sahaya çıktı: Pena, Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis.

GOMIS TEKRAR GALATASARAY TARAFTARININ KARŞISINDA

Galatasaray’da ikinci dönemine başlayan, ilk döneminde son olarak Göztepe maçında forma giyen Bafetimbi Gomis, 1273 gün sonra tekrar sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından ilk 11’de şans verilen 36 yaşındaki oyuncuya, karşılaşma öncesi ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

OMAR, 413 GÜN SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılılarda, 31 Aralık 2020 tarihinde geçirdiği talihsiz olay sonrası gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, 413 gün sonra Kayserispor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Son olarak 26 Aralık 2020’de Trabzonspor maçında görev alan ve uzun bir aradan sonra kadroda yer alan Norveçli oyuncuya taraftarlar da tezahüratlarda bulunarak destek verdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, Nef Stadyumu’ndaki mücadele öncesi "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

KAYSERİ’DE 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman; Uğur Demirok, Aldülkadir Parmak ve Carlos Mane’nin yerine Hosseini, Attamah, Cardoso’ya görev verdi. Kayserispor, şu 11 ile sahaya çıktı: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Yıldırım Mert Çetin, Hosseini, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Attamah, Cardoso, Bertolacci, Mustafa Pektemek.

DHA