Yaz transfer döneminin Türkiye'deki en hızlı takımı olan ve bombaları arka arkaya patlatan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan gündem yaratan düşen bir iddia geldi. Şu ana dek Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'e imza attıran Sarı Kırmızılılar'ın Parma forması giyen Gervinho için düğmeye bastığı öğrenildi.

3 YILLIK TEKLİF

Çizme'nin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından Cim Bom'un Fildişi Sahilli futbolcuya yaptığı teklifi duyurdu.Buna göre Galatasaray, sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna senelik 2,5 milyon euro net maaş ve bonuslardan oluşan üç yıllık bir teklifte bulundu.

Galatasaray, Parma'dan yıllık 1,3 milyon euro kazanan ve bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrası maaşına zam istediği öğrenilen yıldız isim için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulunmuştu.

Oyuncunun menajeri de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın Gervinho'ya büyük bir ilgisi vardı. Türk yöneticiler, onu alabilmek için her şeyi yaptılar ama oyuncum Galatasaray'a gitmek istemedi." ifadelerini kullanmıştı.

(Yunus Dilber / Fanatik)