Kasımpaşa’da Diagne ile harikalar yaratan Mısırlı Trezeguet'i o dönem alamayan Galatasaray, yeniden nabız yokluyor. Ligde sondan birinci sırada olan İngiliz ekibi, küme düşerse oyuncu da kiralık olarak ayrılabilecek. Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray , mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, taraftarlarını üzmüştü.

Öte yandan mücadele esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera ve Andone'nin de yapılan testler sonrası takımdan uzun süre ayrı kalacağı haberi sarı-kırmızılı camiada daha da büyük bir üzgünlük yaratmıştı. Kalan son 7 hafta öncesi lider Trabzonspor ile puan farkı 6'ya yükselen Galatasaray, şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, gelecek sezon planlamalarına da hız verdi. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yılın transferinde sona geldi.

Galatasaray hazırda bekliyor

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Geçen sezonun ortasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alırken Trezeguet'yi de isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt gelmişti. Sezon başında 10 milyon Euro'ya Aston Villa 'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de inişli-çıkışlı bir performans sergilerken 32 maçta 4 gol-2 asistle oynuyor. G.Saray eski göz ağrısı için şimdilik pusuda bekliyor.



