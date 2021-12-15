Tedavi ve iyileşme sürecinin en az 8 ila 10 hafta süreceği ortaya çıkan sarı kırmızılıların kaptanının yüzde 100 hazır şekilde mart ayında UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak son 16 maçına kadar dönmesi hedefleniyor. Uruguaylı kalecinin yaşadığ sakatlığı ise devre arası için transfer planlarının da yeniden güncellenmesine neden oldu. Artık sarı kırmızılılarda Gedson Fernandes ile birlikte kaleci transferi listenin ilk sırasına oturdu. Listenin başında ise Göztepe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat var.