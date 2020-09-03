Galatasaray'ın istediği Benjamin Tetteh'in yeni takımı belli oldu
Yeni Malatyaspor, geçen sene Galatasaray'ın ısrarla istediği Sparta Prag'ın forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
03 Eylül 2020, Perşembe 21:27 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, transferde flaş bir ismi kadrosuna kattı. Malatya ekibi, geçen sezon Galatasaray'ın uzun süre transfer etmek istediği Benjamin Tetteh ile prensipte anlaştı.
beIN Sports'un haberine göre Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.
Galatasaray'ın listesindeydi
Sparta Prag forması giyen 23 yaşındaki Ganalı forvet, geçen sene transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın listesinde yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.
1.93'lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcü'nün kısa süre içinde Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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