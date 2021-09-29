Futbol Galatasaray'ın Marsilya kafilesi belli oldu: İki oyuncudan müjde

Galatasaray'ın Marsilya kafilesi belli oldu: İki oyuncudan müjde

Futbol

Galatasaray'ın Marsilya kafilesi belli oldu: İki oyuncudan müjde

Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı için Fransa'ya gidecek kafileyi belirledi. Sakatlıkları geçen Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey de kadroda yer aldı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Bugün Fransa'ya uçacak kafilede sakatlığı geçen Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da yer aldı. 8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey'in Marsilya maçında 11'de olacak. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper'inse karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor. 


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