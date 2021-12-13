Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi ve direkt son 16'ya kalan temsilcimiz Galatasaray'ın hangi eşleşmenin galibiyle eşleşeceği belli olmak üzere.
13 Aralık 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi. Son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın hangi eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı da netleşecek.
Tüm eşleşmeler ise şöyle:
- Atalanta - Olympiakos
- Sevilla - Dinamo Zagreb
- RB Leipzig - Real Sociedad
- Barcelona - Napoli
- Zenit - Real Betis
- Dortmund - Rangers
- Sheriff - Braga
- Porto - Lazio