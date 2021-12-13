Futbol Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor

Futbol

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi ve direkt son 16'ya kalan temsilcimiz Galatasaray'ın hangi eşleşmenin galibiyle eşleşeceği belli olmak üzere.

13 Aralık 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi. Son 16 turuna kalan temsilcimiz Galatasaray'ın hangi eşleşmenin galibiyle karşılaşacağı da netleşecek.

Tüm eşleşmeler ise şöyle:

  • Atalanta - Olympiakos
  • Sevilla - Dinamo Zagreb
  • RB Leipzig - Real Sociedad
  • Barcelona - Napoli
  • Zenit - Real Betis
  • Dortmund - Rangers
  • Sheriff - Braga
  • Porto - Lazio

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