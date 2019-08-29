Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

29 Ağustos 2019, Perşembe 01:15
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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar bugün saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu. 

Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle: 

1. Torba: 

Liverpool 

Chelsea 

Barcelona 

Manchester City 

Juventus 

Bayern München 

Paris Saint-Germain 

Zenit 

2. Torba: 

Real Madrid 

Tottenham 

Napoli 

Atletico Madrid 

Borussia Dortmund 

Shakhtar Donetsk 

Ajax 

Benfica 

3. Torba: 

Inter 

Olympique Lyonx 

Valencia 

Bayer Leverkusen 

RB Salzburg 

Olympiakos 

Club Brugge 

Dinamo Zagreb 

4. Torba: 

Galatasaray 

Atalanta 

Lille 

Lokomotiv Moskova 

Slavia Prag 

Kızılyıldız 

Genk 

Leipzig 

İSTANBUL (İHA)

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