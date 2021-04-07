Futbol Galatasaray'ın 'para uzmanı' Ryan Babel, takım arkadaşlarını kâr ettirdi
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Galatasaray'ın 'para uzmanı' Ryan Babel, takım arkadaşlarını kâr ettirdi

Futbol

Galatasaray'da saha dışındaki girişim işleriyle adını sıkça duyuran Ryan Babel, şu sıralar bitcoin önerileriyle gündemde. 3 Şubat'ta 'Bitcoin almak için beklemeyin, Bitcoin alın ve bekleyin' yazan Babel, birçok takım arkadaşının kâr etmesini sağladı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Takımın ‘ekonomisti’ Babel’in 3 Şubat’ta ‘Bitcoin alın’ tavsiyesine uyan isimler, primden aldıklarının fazlasını saha dışında kazandı.

34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı. Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, hatrı sayılır bir kâr elde etti.

Babel G.Saray'a 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon euro kazanacak.

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