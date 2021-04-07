ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden Ryan Babel'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.
Futbol Galatasaray'ın 'para uzmanı' Ryan Babel, takım arkadaşlarını kâr ettirdi
Takımın ‘ekonomisti’ Babel’in 3 Şubat’ta ‘Bitcoin alın’ tavsiyesine uyan isimler, primden aldıklarının fazlasını saha dışında kazandı.
34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı. Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, hatrı sayılır bir kâr elde etti.
Babel G.Saray'a 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon euro kazanacak.
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