Galatasaray'ın PSV kadrosu belli oldu! 7 isim yok
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın kafile kadrosu belli oldu
20 Temmuz 2021, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu. Resmi siteden yapılan açıklamada kafilede yer alan tüm isimlere yer verildi.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almadı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1417382576566775808
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