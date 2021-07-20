Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu. Resmi siteden yapılan açıklamada kafilede yer alan tüm isimlere yer verildi.

Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almadı.



