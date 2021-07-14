Galatasaray , Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00’da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. TT Stadyumu'ndaki zemin bakım çalışması nedeniyle maç burada oynanacak.

Bu maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr'den satışa sunulacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’undaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. KATEGORİ: 750 TL

2. KATEGORİ: 500 TL

3. KATEGORİ: 400 TL

4. KATEGORİ: 200 TL

5. KATEGORİ (KISITLI GÖRÜŞ): 175 TL

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan sarı kırmızılı takımın taraftarlarının bedelsiz olarak maça katılımı için, 14 Temmuz saat 17:00’den, 16 Temmuz saat 23:59‘a kadar, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapabilecekler. Bu tarihlerde rezervasyonlarına, TCKN. ve Hes kodlarını koltuklarına atamadıkları takdirde, koltuk boşa çıkıp, satışa sunulacak.



