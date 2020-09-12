Futbol Galatasaray’ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti

Galatasaray’ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti

Futbol

Galatasaray’ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda eşleştiği Azerbaycan’ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi’nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

12 Eylül 2020, Cumartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti. 17 Eylül’deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019’da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.

AA

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