Galatasaray’ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda eşleştiği Azerbaycan’ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi’nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.
12 Eylül 2020, Cumartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti. 17 Eylül’deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019’da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.
AA
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