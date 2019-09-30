Türk Telekom Arena'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için PSG, İstanbul'a geldi. Temsilcimiz Galatasaray'ın ağırlayacağı PSG kafilesi havalimanında personelin büyük ilgisiyle karşılaştı. Birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran Fransız devi, takımın özel uçağıyla İstanbul'a geldi.

Kadrosunda Neymar, Cavani, Draxler gibi önemli eksikler bulunan PSG'de Mbappe ve Icardi de tam olarak hazır değil.

Fransız ekibin İstanbul kafilesinde şu isimler bulunuyor: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi.

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