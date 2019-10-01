Galatasaray'ın rakibi PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman karnesi
Galatasaray'ın bu akşam 22:0'de Türk Telekom Arena'da karşılaşacağı PSG son 7 sezondur üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. 2012-2013 sezonunda beri aralıksız olarak Devler Ligi'nde yer alan PSG'nin deplasman karnesi nasıl?
Fransa Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sini şampiyon tamamlayan PSG, zirveyi sadece 2016-2017 yılında Monaco'ya kaptırdı. Şampiyon olamadığı sezon da dahil olmak üzere son 8 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fransız devi, kupaya hiç ulaşamadı. Peki PSG grup aşamasındaki deplasman maçlarında nasıl bir performans sergiliyor?
2012-2013 sezonu
Rakipleri: Porto, Dinamo Zagreb, Dynamo Kiev
Deplasman skorları:
Porto 1-0 PSG
Zagreb 0-2 PSG
Kiev 0-2 PSG
2013-2014 sezonu
Rakipleri: Olympiakos, Anderlecht, Benfica
Deplasman skorları:
Olympiakos 1-4 PSG
Anderlecht 0-5 PSG
Benfica 2-1 PSG
2014-2015 sezonu
Rakipleri: Ajax, Barcelona, Apoel
Deplasman skorları:
Ajax 1-1 PSG
Apoel 0-1 PSG
Barcelona 3-1 PSG
2015-2016 sezonu
Rakipleri: Malmö, Shakhtar, Real Madrid
Deplasman skorları:
Shakhtar 0-3 PSG
Real Madrid 1-0 PSG
Malmö 5-0 PSG
2016-2017 sezonu
Rakipleri: Arsenal, Ludogorets, Basel
Deplasman skorları:
Ludogorets 1-3 PSG
Basel 1-2 PSG
Arsenal 2-2 PSG
2017-2018 sezonu
Rakipleri: Celtic, Bayern Münih, Anderlecht
Deplasman skorları:
Celtic 0-5 PSG
Anderlecht 0-4 PSG
Bayern 3-1 PSG
2018-2019 sezonu
Rakipler: Liverpool, Kızılyıldız, Napoli
Deplasman skorları:
Liverpool 3-2 PSG
Napoli 1-1 PSG
Kızılyıldız 1-4 PSG
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