Fransa Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sini şampiyon tamamlayan PSG, zirveyi sadece 2016-2017 yılında Monaco'ya kaptırdı. Şampiyon olamadığı sezon da dahil olmak üzere son 8 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fransız devi, kupaya hiç ulaşamadı. Peki PSG grup aşamasındaki deplasman maçlarında nasıl bir performans sergiliyor?

2012-2013 sezonu

Rakipleri: Porto, Dinamo Zagreb, Dynamo Kiev

Deplasman skorları:

Porto 1-0 PSG

Zagreb 0-2 PSG

Kiev 0-2 PSG

2013-2014 sezonu

Rakipleri: Olympiakos, Anderlecht, Benfica

Deplasman skorları:

Olympiakos 1-4 PSG

Anderlecht 0-5 PSG

Benfica 2-1 PSG

2014-2015 sezonu

Rakipleri: Ajax, Barcelona, Apoel

Deplasman skorları:

Ajax 1-1 PSG

Apoel 0-1 PSG

Barcelona 3-1 PSG

2015-2016 sezonu

Rakipleri: Malmö, Shakhtar, Real Madrid

Deplasman skorları:

Shakhtar 0-3 PSG

Real Madrid 1-0 PSG

Malmö 5-0 PSG

2016-2017 sezonu

Rakipleri: Arsenal, Ludogorets, Basel

Deplasman skorları:

Ludogorets 1-3 PSG

Basel 1-2 PSG

Arsenal 2-2 PSG

2017-2018 sezonu

Rakipleri: Celtic, Bayern Münih, Anderlecht

Deplasman skorları:

Celtic 0-5 PSG

Anderlecht 0-4 PSG

Bayern 3-1 PSG

2018-2019 sezonu

Rakipler: Liverpool, Kızılyıldız, Napoli

Deplasman skorları:

Liverpool 3-2 PSG

Napoli 1-1 PSG

Kızılyıldız 1-4 PSG

Bu haberi de okudular Galatasaray'ın rakibi PSG gol yiyince yeniliyor