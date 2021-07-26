Futbol Galatasaray'ın rakibi PSV, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın rakibi PSV, İstanbul'a geldi

Futbol

Galatasaray'ın rakibi PSV, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 21:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden PSV Eindhoven, rövanş maçı için özel uçakla İstanbul'a geldi. Kafileyi taşıyan uçak, 19.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından polis eşliğinde terminalden çıkış yapan kafile, takım otobüsüne geçti.

Hollanda ekibi, daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.  

Galatasaray ile PSV Eindhoven'ı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

ENVER ALAS / İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Galatasaray PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürdüPSV 5 - Galatasaray 1 (Maç sonucu ve özeti)


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hagi, Cicaldau transferindeki komisyon iddialarını yalanladı