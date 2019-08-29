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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray, Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...

29 Ağustos 2019, Perşembe 19:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Yılın kalecisi Alisson

İngiltere'nin Liverpool takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Brezilyalı kaleci Alisson Ramses Becker, turnuvada yılın kalecisi seçildi.

Yılın savunmacısı Dijk

Yine Liverpool ile Şampiyon Ligi'ni kazanma başarısı gösteren van Dijk, Devler Ligi'nde yılın savunma oyuncusu seçildi.

Yılın orta saha oyuncusu De Jong

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi orta sahası Frenkie De Jong seçildi.

Yılın forveti Messi

Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvet oyuncusu Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi oldu.

A GRUBU

Paris Saint Germain

Real Madrid

Club Brugge

GALATASARAY

B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D GRUBU 

Juventus

Atletico Madrid

Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

G GRUBU

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

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