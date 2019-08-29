Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray, Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...
Yılın kalecisi Alisson
İngiltere'nin Liverpool takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Brezilyalı kaleci Alisson Ramses Becker, turnuvada yılın kalecisi seçildi.
Yılın savunmacısı Dijk
Yine Liverpool ile Şampiyon Ligi'ni kazanma başarısı gösteren van Dijk, Devler Ligi'nde yılın savunma oyuncusu seçildi.
Yılın orta saha oyuncusu De Jong
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi orta sahası Frenkie De Jong seçildi.
Yılın forveti Messi
Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvet oyuncusu Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi oldu.
A GRUBU
Paris Saint Germain
Real Madrid
Club Brugge
GALATASARAY
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
F GRUBU
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia