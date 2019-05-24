Süper Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun şampiyonu Galatasaray oldu. Şimdi Galatasaray camiası şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor.

Ligin bitimine 1 hafta kala müthiş bir başarıya imza atan Galatasaray’da taraftarların merak ettiği konu şimdi şampiyonluk kutlamalarının ne zaman ve nerede yapılacağı…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 19.05’te başlayacak. Kutlama Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

BİLETLER ŞATIŞA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama etkinliği, bilet karşılığı izlenebilecek.

2018-2019 sezonu için kombineye sahip taraftarlar, bugün saat 15.00'ten yarın saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Biletler, yarın saat 15.00'ten sonra genel satışa çıkacak. Mevcut kombine yerlerinin biletleri, "passo.com.tr" internet adresinden satın alınabilecek.

Passolig kartı olmayan taraftarlar ise Aslanlıyol gişelerinden yarın saat 15.00'ten itibaren ad, soyad ve T.C. kimlik numaralarını vererek kağıt bilet temin edebilecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları, 30 ile 120 lira arasında değişiyor.