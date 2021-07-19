Galatasaray'ın sonraki turda muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçerse, sonraki turda eşleşeceği rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılılar PSV'yi eleyebilirse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray, PSV'yi eleyemediği takdirde ise UEFA Avrupa Ligi için İskoç ekibi St. Johnstone ile Play-Off maçı oynayacak.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna kalması halinde karşılaşacağı takım Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak. Cimbom eğer PSV'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için İskoçya'dan St. Johnstone ile play-off oynayacak.
2. ön eleme turunda PSV ile kozlarını paylaşacak temsilcimiz ilk maçına 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'da çıkıyor. Philips Stadı'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.
Rövanş maçı ise 28 Temmuz'da İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. O maç ise 21.00'de başlayacak.
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