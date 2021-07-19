Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna kalması halinde karşılaşacağı takım Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak. Cimbom eğer PSV'ye elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için İskoçya'dan St. Johnstone ile play-off oynayacak.

2. ön eleme turunda PSV ile kozlarını paylaşacak temsilcimiz ilk maçına 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'da çıkıyor. Philips Stadı'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

Rövanş maçı ise 28 Temmuz'da İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. O maç ise 21.00'de başlayacak.