Türkiye Galatasaray'ın stadyumunda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray'ın stadyumunda vinç devrildi: 3 yaralı

Türkiye

Galatasaray'ın stadyumunda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken vincin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

23 Kasım 2021, Salı 15:25 Son Güncelleme:
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Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan vincin devrilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. 



DHA

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