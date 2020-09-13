Futbol Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Futbol

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

13 Eylül 2020, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

Galatasaray Neftçi maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

AA


İlgili Haberler
Fenerbahçe Tisserand transferini açıkladıVedat Muriqi Lazio atkısını boynuna taktı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mustafa Kapı resmi imzayı attı, Lille'in 4. Türk oyuncusu oldu