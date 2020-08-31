Futbol Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Futbol

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa Ligi 2. tur ön eleme kuraları bugün İsviçre'de çekildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldı ve rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Kupası 2. tur ön eleme aşamasında bu sezon Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. GalatasarayIn rakibinin Neftçi Bakü olduğu kura İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.



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