UEFA Avrupa Kupası 2. tur ön eleme aşamasında bu sezon Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. GalatasarayIn rakibinin Neftçi Bakü olduğu kura İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.







