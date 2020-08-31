UEFA Avrupa Kupası 2. tur ön eleme aşamasında bu sezon Türkiye'den Galatasaray yer alacak. Galatasaray rakibinin belli olacağı kura İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Galatasaray bu turda eşleşeceği rakibini elemesi halinde Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Maç 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde başlayacak.

Avrupa Ligi kurasından hemen önce saat 13:00'te ise Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme kuraları çekilecek.

Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotiv Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar eşleşmesinin galibi yer alıyor.



