Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay vefat etti
1968-1978 yıllarında Galatasaray formasını giyen eski milli kaleci Nihat Akbay 75 yaşında vefat etti. Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayınladı.
24 Mart 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay, 1 Ocak 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Akbay Türk futboluna değerli katkılarda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzün 5664 Sicil Numaralı Divan Üyesi, Milli Futbolcu ve kulübümüzün 1968-1978 yılları arası formasını giyen eski efsane kalecimiz Nihat Akbay’ın vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumun cenazesi 24 Mart 2020 Salı günü Kızıltoprak Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Beykoz Kemerüstü Kabristanı'na defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"